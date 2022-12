Storie di amiche: 7 serie tv che le raccontano

Non potevamo che chiudere con la storica serie di Darren Star, in onda tra il 1998 e il 2003 per sei stagioni, 94 episodi totali (a seguire, due film e un revival, "And Just Like That..."). Sette Emmy, otto Golden Globe per l'intramontabile intreccio newyorchese che vede protagonista il quartetto formato da Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon), alle prese con relazioni amorose e sessuali, vite da single e familiari, confidenze anticonvenzionali e istanze femministe.

