Storie di milionari in 7 serie tv

Creata nel 2017 dal regista irlandese Neil Jordan ("In compagnia dei lupi", "Intervista col vampiro") e conclusasi nel 2020 per un totale di tre stagioni, questa serie drammatica che corteggia via via sempre più il thriller ha inizio con la misteriosa morte di un miliardario e collezionista di opere d'arte. Sua moglie Georgina (Julia Stiles) si mette in testa di indagare, ma dietro alla patina dorata del passato di suo marito scopre una matassa di bugie e violenza.

Su Now