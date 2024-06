Storie di supereroi in 7 serie tv

Uno degli antieroi più amati del Marvel Cinematic Universe fin dalla sua prima apparizione (in "Thor", nel 2011, quando è entrato in scena come villain), l'imprevedibile Dio dell'inganno interpretato da Tom Hiddleston si barcamena in un'avventura in solitaria ambientata nel Multiverso, dopo gli eventi di "Avengers: Endgame". Dirige Kate Herron, su copioni di Michael Waldron. Due stagioni (2021-2023).

Su Disney+