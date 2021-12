“Stories of a generation”: per Natale diamo la parola a Papa Francesco

Una docuserie di quattro episodi con storie toccanti da tutto il mondo Papa Francesco in "Stories of a generation" Credit: © Netflix Paolo Gavazzi







Si puo' vedere su

Il Natale può diventare l’occasione per una riflessione spirituale sui tempi che viviamo. Ecco dunque che sabato 25 dicembre arriva su Netflix la docuserie “Stories of a generation con papa Francesco”, realizzata da Simona Ercolani. Si tratta di quattro episodi ispirati al libro “La saggezza del tempo”, un lungo dialogo fra il pontefice e padre Antonio Spadaro, fidato consigliere del Papa che si è poi prestato come consulente per la produzione.

La serie fa suo il pensiero di papa Francesco per il quale è fondamentale rinsaldare il legame fra giovani e anziani: per lui sono un tesoro da riscoprire. Ognuno degli episodi di “Stories of a generation”, girato da videomaker sotto i 30 anni, è incentrato su un grande tema: amore, sogni, lotta, lavoro.

A parlare sono persone qualunque, sognatori, gente colpita da sciagure ma anche personaggi famosi come il regista Martin Scorsese. Da non perdere riflessioni e aneddoti di papa Bergoglio.