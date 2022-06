“Stranger Things 4”: la storia vera che ha ispirato il personaggio di Eddie Munson

Comparso nella quarta stagione, il personaggio interpretato da Joseph Quinn ha conquistato il pubblico (anche) per la storia drammatica alle spalle Joseph Quinn nei panni di Eddie Munson Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Venerdì 1 luglio approda su Netflix la seconda parte (composta da due episodi) della quarta stagione di "Stranger Things". Le prime sette puntate hanno acceso l’attenzione dei fan, in attesa di scoprire cosa succederà alla fine di questa penultima stagione. Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn, è entrato rapidamente nel cuore del pubblico. Oggetto di diverse teorie riguardo la sua identità e il suo possibile destino, il personaggio offre anche alcuni spunti di riflessione, poiché è ispirato a un ragazzo reale e alla sua drammatica storia vera.

Chi è Eddie Munson

Eddie Munson fa la sua comparsa già nel primo episodio della nuova stagione: è un liceale eccentrico, leader dell’Hellfire Club, gruppo di giocatori di "Dungeons & Dragons" di cui fanno parte Mike e Dustin. Oltre alla passione per il gioco di ruolo fantasy, è un personaggio scomodo per la comunità: appassionato di rock e metal, porta i capelli lunghi e si veste proprio come un metallaro, sulla giacca porta una toppa di Ronnie James Dio, che pare sia stata donata all’attore dalla moglie della rockstar, il nome potrebbe essere quello della mascotte degli Iron Maiden, etc – e non disdegna l’uso di droga, che spaccia tra i compagni di scuola. Accusato della morte di Chrissy, Eddie è costretto alla fuga, finché non si unisce al gruppo di Dustin, Lucas, Max, Steve, Robin e Nancy, gli unici convinti della sua totale innocenza, mentre a Hawkins comincia una vera e propria caccia all’uomo nei suoi confronti.

La storia vera cui è ispirato il personaggio

La storia di Eddie suona drammatica? La realtà è anche peggiore: i fratelli Duffer si sono ispirati alla tragica storia vera di un ragazzo accusato di omicidio. Si tratta di Damien Echols, conosciuto come uno dei "Tre di West Memphis" con Jessie Misskelley Jr. e Jason Baldwin. Nel 1994, Echols e gli altri vennero accusati dell'omicidio di tre bambini nella cittadina di West Memphis (in Arkansas) che sembrava fossero stati vittime di un culto satanico. Unico maggiorenne all’epoca del processo, Echols fu condannato alla pena di morte, scampata poi per la riapertura del caso, fino alla scarcerazione avvenuta nel 2011. Le indagini erano state sommarie, falsate dal pregiudizio dato dalla loro aura di outsider. La storia dei "Tre di West Memphis" è stata raccontata nei documentari "Paradise Lost" di Joe Berlinger and Bruce Sinofsky e poi ripresa dai fratelli Duffer. La vicenda ricorda la diffusione del "Satanic panic", negli Stati Uniti tra gli Anni 80 e 90, una sorta di isteria collettiva che ha visto un aumento esponenziale di segnalazioni di abusi e molestie attribuite a culti satanisti di cui venivano accusati soggetti innocenti, mal visti per il loro aspetto o stile di vita (gusti musicali compresi).

Le ipotesi sul destino di Eddie Munson

Perseguitato dalla società per il suo look, Eddie Munson fa ormai parte a tutti gli effetti del gruppo in azione a Hawkins, con cui condivide le varie vicissitudini tra gli attacchi di Vecna e le intrusioni nel Sottosopra. In poche (ma intense) puntate, il personaggio è entrato anche nel cuore degli spettatori, che infatti si interrogano su cosa gli succederà. Tra le ipotesi più in voga, ce ne sono due che spiccano.

Nella prima ipotesi, Eddie potrebbe purtroppo essere il personaggio destinato a morire nella quarta stagione. Chi sostiene questa teoria ha ricostruito la triste lista di personaggi “secondari” cui il pubblico ha fatto in tempo ad affezionarsi e che però sono tragicamente morti: Barb, la migliore amica di Nancy (stagione 1), il fidanzato di Joyce Bob Newby (stagione 2), Billy Hargrove (fratello di Sam) e lo scienziato russo Alexei, entrambi nella terza stagione. Da qui, la teoria per cui Eddie potrebbe essere il “condannato” di turno.

La seconda ipotesi che riguarda il destino di Eddie è decisamente più positiva, o almeno potrebbe esserlo. Secondo questa teoria, il ragazzo potrebbe in realtà essere la cavia numero 010, di fatto scampata al massacro del laboratorio. A supporto di questa idea, c’è il fatto che quando Eddie e Chrissy si incontrano nel bosco, il ragazzo sostiene di avere un look diverso rispetto a quando si incontrarono la prima volta alle medie, quando lui portava i capelli a spazzola (com’è noto, le cavie di Brenner erano rasate). Per di più, stanto alle poche parole di Chrissy su di lui, sembra che Eddie sia comparso a Hawkins dal nullla... O dal laboratorio di Brenner? Un altro dettaglio che avvalora l’ipotesi per cui la cavia 010 sia viva (e che possa essere Eddie) arriva proprio dalla scena del massacro: il ragazzino cullato da Brenner dopo la strage è l’unico di cui non viene mostrato il volto dilaniato. Da questi dettagli si è sviluppata l’idea per cui Eddie potrebbe essere un personaggio decisivo nello scontro con Vecna – sperando con esito favorevole per il ragazzo – anche in virtù del suo essere dotato di poteri speciali, simili a quelli di Undici.