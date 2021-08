Stranger Things 4: trailer e data di uscita della nuova stagione

Manca poco al ritorno della serie ma bisognerà avere ancora pazienza Stranger Things 4 Credit: © Netflix Lorenzo Di Palma







La quarta stagione di Stranger Things sta per tornare su Netflix con nuovi episodi, ma non lo farà prima del 2022. L’annuncio, che non specifica una data più precisa, è stato fatto con una burla sui social di Netflix, dove si confessa che in realtà “lo abbiamo sempre avuto sotto gli occhi. Più o meno...”

In seguito la piattaforma ha reso pubblico anche un nuovo “teaser” di Stanger Things 4, fatto apposta per stuzzicare i fan della serie creata dai fratelli Matt e Ross Duffer che si sono addossati la colpa dei ritardi (dovuti anche al Covid) per la loro mania di perfezionismo.

Nel primo trailer della stagione, di oltre un anno fa oramai, avevamo scoperto che Hopper, interpretato da David Harbour, era vivo ed era prigioniero in Russia. Nel secondo era stato svelato il ritorno del temutissimo scienziato Martin Brenner (Matthew Modine). Mentre nel terzo, alcune scene già viste si alternano a immagini inedite con Undici (Millie Bobby Brown), che nel frattempo è un bel po’ cresciuta, che viene trattenuta da qualcuno….