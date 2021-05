“Stranger Things 4”: trama, cast e trailer

Le riprese della quarta stagione della serie Netflix sono in corso "Stranger Things" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







La lavorazione era stata bloccata nel 2020 causa pandemia, ma con un nuovo teaser Netflix avverte: è ora di prepararsi alla quarta stagione di “Stranger Things”. Le riprese della serie creata dai fratelli Duffer sono al momento in corso.

La trama

Non sono ancora noti i dettagli della trama di questa nuova stagione. Avevamo salutato i ragazzi nel luglio del 1985 (nel 2019), con un epico scontro contro il Mostro Ombra allo Starcourt Mall. Il finale della terza stagione ci aveva lasciati lì: l’amato sceriffo Jim Hopper (interpretato da David Harbour) apparentemente morto, la famiglia Byers che abbandona la città. Dal teaser della nuova stagione sembrerebbe che Eleven (Millie Bobby Brown) si ritrovi rinchiusa in una stanza all’interno di un luogo molto simile a quello in cui è cresciuta. “Eleven, stai ascoltando?” le chiede quella che sembra proprio essere la voce di Papa, il Dr. Martin Brenner (Matthew Modine). Nella clip vediamo un gruppo di bambini intenti a giocare, con camicione da ospedale e testa rasata, proprio come Eleven quando l’abbiamo incontrata la prima volta. Un uomo dai capelli bianchi, che vediamo solo di spalle, entra nella stanza e i bambini lo chiamano “Papa”.

Il cast

Nel 2020 un altro teaser ci aveva anticipato che lo sceriffo Jim Hopper, interpretato da David Harbour, non è morto ma semplicemente imprigionato in Russia. Un video che mostrava il cast intento nella lettura del copione aveva confermato la presenza di Brett Gelman (Murray Bauman) e Priah Ferguson (Erica Sinclair). Presenti anche i protagonisti che abbiamo conosciuto nelle scorse stagioni: Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max), ai più grandi Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Joe Keery (Steve), Cara Buono (Karen), David Harbour (Jim Hopper) e Winona Ryder (Joyce).

Il teaser trailer