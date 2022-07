“Stranger Things 5”: le nuove puntate saranno più veloci

Quanto dureranno gli episodi della quinta e ultima stagione? La parola ai suoi creatori, i fratelli Duffer Stranger Things Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







La seconda parte della quarta stagione di "Stranger Things" è uscita venerdì 1 luglio e, oltre a essere schizzato in cima ai contenuti più visti su Netflix, è anche al centro di varie discussioni online. In tanti pensano però già alla prossima, la quinta e ultima, stagione della serie dei fratelli Duffer.

Gli episodi questa volta non verranno suddivisi in due volumi: stando a quanto detto da Peter Friedlander, capo delle serie di Netflix per gli Stati Uniti e il Canada, tutti gli episodi verranno rilasciati in un’unica soluzione. I fratelli Duffer e gli autori saranno presto al lavoro, come hanno detto gli stessi creatori a Josh Horowitz nel suo podcast "Happy Sad Confused": «Ci prenderemo una piccola vacanza a luglio e poi torneremo. So che il lavoro degli sceneggiatori inizierà nella prima settimana di agosto».

Quello che è certo, sempre stando alle dichiarazioni dei fratelli Duffer, è che sarà completamente ambientata a Hawkins, a differenza della precedente stagione, in cui i personaggi principali si sono riuniti solo alla fine.

Una stagione più veloce

Una bozza del finale è stata pensata già durante la pandemia, Matt Duffer ha spiegato: «Per la prima volta in assoluto non abbiamo chiuso del tutto la quarta stagione, perciò [la quinta] si muoverà in fretta. Non so se partirà subito a 100 miglia all’ora, ma si muoverà piuttosto rapidamente. I personaggi saranno già in azione. Avranno uno scopo ben preciso e penso che questo ci permetterà di tagliare almeno un paio d’ore e far sì che la stagione abbia un sapore diverso». Ha poi aggiunto: «Vogliamo tornare a molte delle cose che abbiamo fatto nella prima stagione. Molti dei raggruppamenti e coppie originali, è bello poter chiudere il cerchio».

Il finale è già chiaro

Ross Duffer ha anche rivelato che, per quanto i dettagli non siano ancora definiti, lui e Matt hanno le idee molto chiare su come finirà la serie: «Conoscere la destinazione ti conferisce chiarezza. È come la luce del faro che lampeggia a distanza… Anche se buona parte della quinta stagione è ancora abbastanza fumosa, gli ultimi 30 minuti sono piuttosto chiari nelle nostre teste. Se riusciremo a rendere divertente il viaggio, penso che il finale soddisferà. Non è possibile soddisfare tutti, ma la speranza è che sarà giusto per questa storia».

Quanto dureranno gli episodi

La durata degli episodi è al momento un punto dolente per "Stranger Things", i cui episodi sono arrivati a durare anche due ore e mezza. L’intera quarta stagione si aggirava su tempi lunghi (circa 80 minuti per episodio), ma la durata monster, secondo i Duffer, era necessaria per la narrazione: «Se ci pensate, ci sono voluti due episodi (quindi, due ore, ndr) prima che i ragazzi vengano davvero risucchiati in qualcosa di sovrannaturale. Li avete conosciuti, li avete visti nelle loro vite quotidiane, quali sono le loro problematiche, le difficoltà ad adattarsi al liceo, eccetera. Steve che cerca di trovare una ragazza, cose così. Niente di tutto questo accadrà ovviamente nei primi due episodi».

Attenzione però alla puntata conclusiva, che invece potrebbe essere lunga come un film: «La conclusione sarà un po' nello stile del film "Il ritorno del re", con tipo otto finali» ha scherzato Matt Duffer, alludendo ovviamente al terzo capitolo della trilogia cinematografica de "Il signore degli anelli".