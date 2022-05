“Stranger things”: il liceo ci fa più paura dei mostri

Quarta stagione per una delle serie più popolari e amate di Netflix Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard e Sadie Sink nella quarta stagione di "Stranger things" Credit: © Netflix Giulia Ausani







Siete pronti a tornare nel Sottosopra? Dopo tre anni di attesa, il 27 maggio su Netflix arriva la quarta stagione di “Stranger things” (sette episodi subito, gli ultimi due li vedremo il 1° luglio).

«È una stagione più grandiosa e cupa delle precedenti» ci ha detto Maya Hawke, che interpreta Robin. La trama è divisa in tre luoghi: la Russia, dove Hopper è prigioniero; la California, dove Undici, Will e Jonathan si stanno abituando alla loro nuova vita; e Hawkins, dove Mike e gli altri devono vedersela con il liceo. Undici se la passa davvero male: sente la mancanza di Hopper, a scuola è tormentata dai bulli e non ha più i suoi poteri.

Ma visto che i problemi dell’adolescenza non sono abbastanza, a complicare le cose c’è il mostro più minaccioso che i nostri eroi abbiano mai affrontato: Vecna. «Nelle passate stagioni abbiamo virato di più sulla fantascienza» ha spiegato Gaten Matarazzo, che interpreta Dustin. «Questa volta invece assaporiamo un’atmosfera horror in stile “Nightmare”». Preparatevi a scene che vi faranno accapponare la pelle e a momenti splatter. Ma la stagione dà ampio spazio anche alla crescita dei personaggi: «Risponderemo a molte domande» ha detto Finn Wolfhard. «E parleremo di relazioni, compassione e amicizia».