“Stranger things”, il riassunto delle prime tre stagioni

A Hawkins, cittadina dell'Indiana, il 6 novembre 1983 avvengono due cose: il dodicenne Will Byers, di ritorno da una partita a Dungeons & Dragons con gli amici di sempre, sparisce misteriosamente. Nel frattempo, una ragazzina dotata di poteri psicocinetici approfitta di un incidente nel laboratorio segreto in cui si trova per fuggire. Si mettono in cerca del bambino la madre Joyce con lo sceriffo Hopper, il fratello maggiore Jonathan con Nancy, sorella di Mike. Quest’ultimo, Dustin e Lucas sono i migliori amici di Will e durante le loro ricerche si imbattono in Undici (il nome arriva dal numero che ha tatuato sul braccio) che nascondono in casa di Mike. Intanto Will, rapito da una creatura chiamata Demogorgone, è intrappolato in un’altra dimensione (il Sottosopra) da cui cerca di mandare segnali alla madre attraverso il telefono e le luci di casa. È proprio Undici ad aiutare Mike, Dustin e Lucas a scoprire dov’è Will e come aiutarlo. I ragazzi si organizzano insieme a Joyce, Hopper, Jonathan, Nancy (e il suo ragazzo Steve) per entrare, grazie ai poteri di Undi, nell’altra dimensione e salvarlo. Nel frattempo, succede di tutto: il dottor Brenner (il responsabile del laboratorio in cui fa esperimenti sui bambini) cerca di catturare Undici, mentre un mostro inizia a divorare le persone. Poco dopo il salvataggio di Will dall’altra dimensione, la stessa Undici riesce grazie ai suoi poteri a distruggere il mostro, scomparendo a sua volta.

Il finale di stagione

È passato un mese e manca poco al Natale: la vita a Hawkins sembra essere tornata alla normalità, anche per i personaggi principali. Lo sceriffo Hopper lascia i dolci preferiti di Undici in una cassetta nel bosco. Durante la cena di Natale Will vomita in bagno una strana creatura simile a una lumaca e per qualche momento si ritrova di nuovo nel Sottosopra, ma non rivela nulla a nessuno.