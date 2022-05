“Stranger things”: tutti i mostri del Sottosopra

Il bestiario completo di tutte le creature apparse nelle diverse stagioni della serie Netflix Cecilia Uzzo







Stagione dopo stagione, "Stranger things" ha abituato il pubblico a diverse creature che dal Sottosopra affliggono la cittadina di Hawkins e contro cui combattono Undici e i suoi amici. E, in linea con la passione dei quattro protagonisti (Mike, Dustin, Will e Lucas) per il popolare gioco di ruolo fantasy "Dungeons & Dragons", tutti sanno che i nomi attribuiti ai vari mostri dai ragazzi arrivano proprio da quel mondo, a partire dal termine "Sottosopra".

Il trailer della quarta stagione – attesa in due parti, con il primo volume disponibile in streaming dal 27 maggio – ha anticipato un’altra spaventosa creatura: Vecna. Ecco chi è, da dove arriva e tutti gli altri mostri visti nelle stagioni di "Stranger Things" (finora).

Demogorgone, stagione 1

Nella prima stagione, il mostro principale è una creatura dalla figura antropomorfa, alto, scheletrico ma incredibilmente forte. Con i suoi artigli lunghi e affilati e un’enorme testa che sembra un fiore, i cui “petali” nascondono una serie di denti spaventosi, potrebbe ricordare ai fan di "Jurassic Park" il Dilofosauro. Mike, Dustin e Lucas battezzano Demogorgone il mostro (responsabile della sparizione di Will e della brutale uccisione di Barb, l’amica di Nancy), in riferimento alla creatura inclusa nella loro campagna di "Dungeons & Dragons". Nel gioco fantasy di ruolo, il Demogorgone è chiamato anche «Principe dei demoni», titolo che si è attribuito da solo per sottolineare il proprio enorme potere e motivo per cui i ragazzi usano il nome per indicare il mostro in grado di attraversare le dimensioni.

Tralci, stagione 1 e 2

Come si intuisce anche dal nome, sono dei rampicanti del Sottosopra estremamente pericolosi per gli esseri umani. Capaci di imprigionare le vittime come se fossero dei tentacoli, possono perfino deporre delle uova all’interno della loro preda.

Democani, stagione 2

Dart (che sta per D’Artagnan) fa la sua comparsa nella seconda stagione di "Stranger things", come l’animaletto domestico che un tipo come Dustin non può che amare. Peccato che il ragazzino non possa immaginare che quello che a lui sembra un bizzarro cucciolo è in realtà una creatura spaventosa del Sottosopra. All’inizio sembra una specie di lumaca, poi un girino di grandi dimensioni, diventa poi una rana che continua a crescere fino a raggiungere le dimensioni di un cane. Lo stesso Dustin ribattezza "democane" il suo ex cucciolo, che nel frattempo è diventato un mostro simile al Demogorgone e che, in branco, uccide (Bob, il fidanzato di Joyce, per esempio).

Mind Flayer, stagione 2 e 3

Il Mind Flayer è il temibile mostro della terza stagione, anche se appare a Will già nella seconda sotto forma di enorme Mostro Ragno che incombe sopra Hawkins in una tempesta rossa. I protagonisti di "Stranger things" chiamano Mind Flayer quello che il dottor Owens chiama Mostro Ombra, sempre in riferimento al gioco di ruolo "Dungeons & Dragons". Si tratta di una creatura molto alta, con la testa che sembra quella di un polpo, che assume spesso le sembianze di un enorme ragno. Rimasto bloccato a Hawkins quando Undici chiude il portale con il Sottosopra alla fine della seconda stagione, si risveglia quando i russi riescono a riaprire il passaggio sotto il centro commerciale. A questo punto comincia a impossessarsi dei ratti prima, degli esseri umani poi (Billy in primis), per nutrirsi e ricreare la sua forma originaria. Il suo obiettivo è uccidere Undici, l’unica che potrebbe chiudere il portale con il Sottosopra, per cui prima la morde (privandola dei poteri), poi prova a eliminarla, ma viene ostacolato da Billy, che si libera dal suo influsso mentale (pensando alla propria madre) e si sacrifica, venendo ucciso sotto gli occhi della sorellina Max. I punti deboli del Mind Flyer sono la luce e il calore. Inoltre, se il portale che lo collega al Sottosopra viene chiuso, perde i suoi poteri.

Vecna, il mostro della quarta stagione

Noto anche come il Signore Mutilato, il Sussurrato, il Re Morente, il Maestro di tutto ciò che è Segreto e Nascosto, Vecna è diventato uno dei nemici più famosi di "Dungeons & Dragons". Era un potentissimo mago mortale, divenuto poi lich – ovvero un mago non morto che ha ottenuto l’immortalità grazie alla magia nera. È chiamato anche "il Signore Mutilato" poiché è privo della mano sinistra e dell’occhio sinistro. Il personaggio ha fatto il suo debutto nella storia del gioco di ruolo nel libro del ’76 "Eldritch Wizardry", contenente regole aggiuntive della primissima edizione di "D&D". Con il passare degli anni, la storia di Vecna si è poi ampliata con quella della sua morte, avvenuta a causa del tradimento della sua guardia del corpo Kas (rimasto poi bloccato in un piano d’esistenza alternativo in cui, divorato dall’energia negativa, è diventato un vampiro).

Nella quarta stagione di "Stranger things", i protagonisti battezzeranno il mostro Vecna perché quello è il villain che stanno affrontando nella campagna di "Dungeons & Dragons" in quel periodo, ma naturalmente il mostro nella serie è diverso da quello del gioco. Gli stessi fratelli Duffer hanno raccontato durante un’intervista con IGN di essersi ispirati alle icone horror della loro infanzia: Freddie Krueger (della saga "Nightmare"), Pennywise ("It") e il cenobita Pinhead (di "Hellraiser").

«Sono quelli i mostri che ci hanno ispirato per questa stagione. Un’altra cosa che volevamo fare era tornare alla prima stagione e creare un mostro che fosse concreto. Quello che vedrete è fatto al 90% da effetti speciali prostetici. Volevamo che i nostri attori avessero sul set una presenza a cui reagire, laddove nella terza stagione dovevano reagire a una palla da beach volley. Volevamo qualcosa che si potesse riprendere sul serio, un villain che, in virtù della sua tangibilità, fosse più realistico e spaventoso».