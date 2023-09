Su Giallo arriva “L’Ispettore Dalgliesh”

Un enigmatico detective-poeta nato dalla penna di P.D. James Bertie Carve è "L'ispettore Dalgliesh" Credit: © New Pictures & A3MI Lorenzo Di Palma







Una nuova serie crime, tratta dai romanzi della “Baronessa del Mistero” di P.D. James, è in arrivo su Giallo da domenica 10 settembre in prima serata. Si chiama “L’Ispettore Dalgliesh”, è ambientata nell’Inghilterra degli anni Settanta e ha come protagonista un brillante investigatore che è anche un enigmatico poeta, Adam Dalgliesh.

Il protagonista, interpretato dall’attore inglese Bertie Carvel (già visto all’opera in “The Crown” o “Sherlock”), a Scotland Yard si trova alle prese con insoliti criminali in un’Inghilterra vintage, ventosa e misteriosa. Poeta dalla discreta fama e detective brillante, l’ispettore capo Dalgliesh è un uomo dal carattere particolare e con un passato doloroso con cui deve ancora fare i conti. Gli altri protagonisti sono il giovane vice Charles Masterson (Jeremy Irvine) e l’ambiziosa sergente Kate Miskin (Carlyss Peer).

Tre sono i misteri a cui l’ispettore capo di Scotland Yard dovrà trovare una spiegazione: il primo caso vedrà Dalgliesh alle prese con il brutale omicidio di una studentessa avvenuto alla scuola per infermiere “Nightingale House”. Il secondo caso porterà il detective sulle coste del Dorset su invito di un amico di vecchia data solo per scoprire, una volta arrivato a Toynton Grange, l’eccentrica pensione per disabili in cui Padre Michael risiedeva, che l’amico è deceduto pochi giorni prima. Il terzo caso porterà Dalgliesh sulla scena di un duplice omicidio: nella chiesa di St. Matthews Paddington vengono infatti trovati, uno accanto all’altro, il cadavere di un senza tetto e quello del Ministro della Corona inglese, entrambi con la gola tagliata.