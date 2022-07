Su Italia 1 la sesta stagione di “Chicago Med”

Da venerdì 22 luglio si torna in corsia con lo staff dell’ospedale intento ad adattarsi alla nuova routine in seguito alla pandemia Simona De Gregorio







Da venerdì 22 luglio su Italia 1 si torna in corsia con la sesta stagione di "Chicago Med". Rivedremo quindi lo staff dell’ospedale intento ad adattarsi alla nuova routine in seguito alla pandemia. E fin dai primissimi episodi si troverà alle prese con importanti emergenze da affrontare.

Mentre Natalie (Torrey DeVitto) e Crockett (Dominic Rains) si occupano del caso di una ragazza affetta da leucemia, Daniel Charles (Oliver Platt), ormai guarito dal Covid, dovrà fare chiarezza sul suo rapporto con la figlia. E cosa c’è in serbo per il chirurgo Will Halstead (Nick Gehlfuss)? «Lui è un medico molto attento ed empatico, ma anche un uomo decisamente introspettivo e sensibile. E non rimarrà indifferente al fascino di una collega, nonostante sarà frenato dal timore di mescolare la vita privata con quella professionale» ha anticipato l’attore.