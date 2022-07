Su La7 l’eroina di Agatha Christie, “Miss Marple”

È comparsa per la prima volta nel romanzo giallo del 1930 "La morte nel villaggio" ed è la protagonista di ben 12 libri e svariati racconti Antonio de Felice







È comparsa per la prima volta nel romanzo giallo del 1930 "La morte nel villaggio", scritto da Agatha Christie. Ed è la protagonista di ben 12 libri e svariati racconti. Vive a Saint Mary Mead, un villaggio fittizio nel sud dell’Inghilterra, è tenuta in grande considerazione dal capo di Scotland Yard, che suggerisce ai suoi di seguirne i consigli, e ha un metodo investigativo che la porta a risolvere i casi per similitudine, cercando cioè similitudini tra i protagonisti del caso e gli abitanti di Saint Mary Mead. Stiamo parlando di "Miss Marple", il personaggio nato dalla penna della regina del giallo e protagonista dell’omonima serie tv, che La7 trasmetterà da domenica 10 luglio, di cui qui raccontiamo qualche curiosità. Si parte con "C’è un cadavere in biblioteca", primo episodio della stagione d’esordio.

A prestare il volto alla signora con la passione per le indagini, per le prime tre stagioni è stata Geraldine McEwan (1932-2015), sostituita poi da Julia McKenzie per altre tre. Il nome Marple deriva da una cittadina inglese e sembra che Agatha Christie si sia ispirata a una sua vecchia zia per crearla. E proprio la Christie la descriveva come un’appassionata di birdwatching (osservare i volatili con un binocolo), lavoro a maglia e giardinaggio. Senza disdegnare un tè con le amiche e la preparazione di qualche dolce. Insomma, un’adorabile vecchietta curiosa e ironica che talvolta coinvolge nelle sue indagini anche il nipote scrittore e la moglie. Di solito i due non credono all’arguzia della nonnina, salvo poi ricredersi a caso risolto.