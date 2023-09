Su Rai2 arriva la sesta stagione di “S.W.A.T.”

L’attesa è finita per i fan del capo squadra Daniel “Hondo” Hallerson (Shemar Moore). Da sabato 16 settembre torna in prima serata su Rai2 "S.W.A.T.", l’adrenalinica serie televisiva giunta alla sua sesta stagione. Che, inizialmente, avrebbe dovuto essere l’ultima, ma dopo le proteste del pubblico il network americano CBS, che la produce, ha deciso di metterne in cantiere una settima con 13 episodi per un finale da urlo.

Ma torniamo al presente. Nella stagione che sta per andare in onda ritroviamo buona parte dei personaggi e degli attori che animano da tanti anni le storie della unità operativa d’élite della polizia di Los Angeles. Sotto il comando del sergente “Hondo” ritroviamo l’agente David “Deacon” Key (Jay Harrington) e i poliziotti speciali James “Jim” Street (Alex Russell) e Dominique Luca (Kenny Johnson). Non manca anche Nichelle (Rochelle Aytes), la fidanzata di Hallerson: il loro rapporto giungerà a un delicato punto di svolta. Non farà invece più parte della squadra un membro storico della "S.W.A.T." come Christina “Chris” Alonso (Lina Esco).

Due gli episodi in programma sabato. Il primo, "Destinazione Bangkok", vede Hondo con i suoi uomini in Thailandia. Qui incontra un amico per avere informazioni su un traffico di droga che arriva a Los Angeles nascosta in bustine da tè. Nel secondo, "Spalle al muro", Hondo e il suo amico vengono rapiti dal capo dei trafficanti che pensavano essere morto in un raid. «Quando ho iniziato a interpretare Hondo» racconta Shemar Moore «ero molto eccitato all’idea di diventare questo superpoliziotto. Dopo sei stagioni Hondo continua a non deludermi e anche quest’anno farà cose spettacolari».