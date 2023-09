Su Rai2 i nuovi episodi di “NCIS” e “NCIS: Hawai’i”

Ripartono dall’episodio numero 14 della ventesima stagione le vicende della squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. I nostri eroi si occuperanno ancora dei reati che coinvolgono la Marina militare degli Stati Uniti e i Marines. Con l’uscita di Mark Harmon, l’agente Leroy Jethro Gibbs, abbiamo conosciuto il suo successore Alden Parker (Gary Cole). E proprio lui sarà coinvolto nel primo caso, quando riappare una sua vecchia conoscenza, principale sospettato dell’omicidio di un ufficiale della Marina.

Invece, gli agenti operativi alle Hawaii ritornano con un episodio (il 14esimo della seconda stagione) che terrà col fiato sospeso. La squadra comandata da Jane Tennant (Vanessa Lachey) si troverà alle prese con un’indagine complessa. Il caso riguarda l’omicidio di un capitano e di sua moglie, che sembra ricollegarsi per la modalità dei fatti a un evento del passato. Sarà lo stesso assassino o un emulatore? Per risolvere il mistero, Jane coinvolge un ex membro della squadra che fa parte del suo passato. E nel cast rientra Julie (Mahina Napoleon), la figlia della Tennant, che non era ancora apparsa in questa stagione.