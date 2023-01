Su Rai2 i nuovi episodi di “NCIS” E “NCIS: Hawai’i”

Da venerdì 13 gennaio in prima serata torna la longeva serie, accompagnata dal suo spin-off Simona De Gregorio







Buone notizie per i tantissimi fan di "NCIS - Unità anticrimine". Da venerdì 13 gennaio su Rai2 in prima serata torna la longeva serie che anche in questa ventesima stagione continua ad appassionarci con le indagini della squadra di agenti del servizio investigativo criminale navale di Washington. E, a seguire, arriva la seconda stagione dello spin-off "NCIS: Hawai’i" ambientato nella base navale di Pearl Harbour.

Ma partiamo dalla serie madre che, dopo il traumatico addio del detective Gibbs, interpretato fin dal primo episodio da Mark Harmon, vede come protagonista l’ex agente dell’FBI Alden Parker (Gary Cole). E le nuove puntate esordiscono con una grande sorpresa: un crossover tra le due serie. Le vicende dei rispettivi protagonisti si intrecceranno infatti in un’unica lunga puntata di circa due ore. Cosa accadrà? Avevamo lasciato Parker in fuga perché ritenuto coinvolto in un omicidio. La squadra, supervisionata da Tim McGee (Sean Murray), si mette quindi a indagare per capire chi voglia vendicarsi di lui e chiede aiuto ai colleghi dell’NCIS Hawai’i, ovvero all’agente speciale Jane Tennant (Vanessa Lachey) e all’informatico Ernie Malick (Jason Antoon). E scopriremo se insieme riusciranno a individuare chi c’è dietro il piano ordito ai danni di Parker.

Dal venerdì successivo (il 20 gennaio) le due serie prendono poi strade separate. In "NCIS" la squadra sarà alle prese con nuovi casi da risolvere: un’indagine per omicidio metterà Nicholas Torres (Wilmer Valderrama) e la dottoressa Grace Confalone (Laura San Giacomo) in seria difficoltà. Mentre l’uccisione di un sottufficiale farà avvicinare sempre di più l’agente Jessica Knight (Katrina Law) e Jimmy Palmer (Brian Dietzen).

Tante le sorprese anche sul fronte di "NCIS: Hawai’i", che vedrà la Tennant, affiancata dal brillante Kai Holman (Alex Tarrant) e dal resto della squadra, affrontare un susseguirsi di crimini e delitti che hanno come vittime marinai e ufficiali, scontrandosi anche con spietate organizzazioni malavitose locali. Ma soprattutto accadrà qualcosa che metterà in grande pericolo i due figli di Jane!