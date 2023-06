Su Rai2 la miniserie thriller “Spirale di bugie”

In due serate, l’8 e il 9 giugno, ruota attorno all’infedeltà di una coppia e a una piega inaspettata presa dagli eventi Tiziana Lupi







Crisi di coppia, apparenze che ingannano, misteri... Arriva dall’Australia la nuova miniserie thriller che Rai2 propone in due serate, l’8 e il 9 giugno. Titolo originale "With Intent - Lie with me", che da noi è diventato "Spirale di bugie", ruota attorno all’infedeltà di una coppia e a una piega inaspettata presa dagli eventi.

Anna (interpretata da Charlie Brooks) e Jake (Brett Tucker), avvocato di successo, nel tentativo di recuperare il loro matrimonio in crisi, decidono di trasferirsi con i due figli in Australia, a Melbourne, città di origine di lui. Lì Anna decide di tornare a lavorare e, per accudire i figli, assume la giovane babysitter Becky (Phoebe Roberts), che, come scopriremo, non è affatto la ragazza innocente che vuole far credere... A complicare ulteriormente la situazione ci sono i sospetti di Anna, sempre più convinta che il marito la tradisca con la sua assistente.

La nuova, grande casa, circondata da un lussureggiante giardino, diventa così il teatro di un morboso triangolo tra Anna, Jack e Becky, fatto di confidenze e menzogne, seduzioni e opachi rapporti di forza. Un triangolo in cui, inoltre, ciascuno ha in mente un piano che prevede l’esclusione di uno degli altri due; ma solo uno sarà quello vincente. "Spirale di bugie" è, insomma, una storia thriller di inganni e bugie, piena di colpi di scena e suspense, garantiti fino all’ultima inquadratura...