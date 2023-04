Su Rai2 la sesta stagione di “The good doctor”

Siamo arrivati alla sesta stagione di "The good doctor", al via venerdì 21 aprile su Rai2, e le vicende del dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), affetto da Asperger, una delle sindromi dello spettro autistico, continuano ad appassionare il pubblico. E anche nei nuovi episodi ritroveremo lui e l’equipe medica del St. Bonaventure Hospital alle prese con urgenze sanitarie, diagnosi complicatissime e interventi chirurgici innovativi. Ma non mancherà anche stavolta l’elemento romantico che coinvolge la vita privata dei protagonisti.

La storia riprende da dove ci aveva lasciato con un finale della quinta stagione ricco di suspence. Finalmente abbiamo visto Shaun e Lea (Paige Spara) convolare a nozze, ma una tragedia ha sconvolto i festeggiamenti della coppia: durante il ricevimento infatti la dottoressa Audrey Lim (Christina Chang) è stata pugnalata. Adesso i fan scopriranno quali ripercussioni ha avuto questo drammatico evento. Nel frattempo assisteremo a grandi cambiamenti in ospedale e Murphy si troverà a gestire la promozione ad assistente chirurgico e la relazione con Lea, ora che sono sposati.

«Non mi stancherò mai di questo personaggio» ha detto Highmore. «Ammiro il suo ottimismo, la sua positività, il suo desiderio di cercare soluzioni e risolvere problemi. E, più di ogni altra cosa, amo il modo in cui pensa che ci sia del buono in tutti. Crede nell’umanità ed è pieno di speranza». E il medico metterà tutto se stesso anche nei tanti casi che dovrà affrontare. Tra un paziente affetto da una rara malattia ereditaria, una gravidanza ad altissimo rischio, un adolescente con importanti disturbi neurologici, Murphy dovrà anche imparare a lavorare di nuovo col dottor Jared Kalu, interpretato da Chuku Modu, che ritornerà al St. Bonaventure, e quindi nel cast della serie, dopo averla abbandonata nella seconda stagione.