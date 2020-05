Su Rai4 arriva “In the Dark”, la serie prodotta da Ben Stiller

07 Maggio 2020 | 16:51 di Antonella Silvestri

Il crime investigativo sbarca su Rai4. Dal 10 maggio, ogni domenica in fascia preserale, parte la serie “In the Dark” con i primi tre episodi, a partire dalle 19.15, mentre nelle settimane successive vedremo due episodi, a partire dalle 19.50.

La protagonista è Murphy, una ventenne frustrata, con un debole per alcool, sigarette e sesso occasionale. E’ ingabbiata in un lavoro che odia nella Breaking Blind, la scuola per cani guida dei suoi iperprotettivi genitori. Una sera, mentre passeggia sotto casa con il suo cane Pretzel, Murphy assiste all’omicidio di un uomo che riconoscere essere il proprio amico spacciatore Tyson. Dopo che la polizia ignora la sua testimonianza, la donna decide di mettersi sulle tracce del killer assieme al proprio fidato cane guida.

La serie, creata da Corinne Kingsbury, apprezzata sceneggiatrice di "The Newsroom", è prodotta dall’attore Ben Stiller. “In the Dark” rientra nel genere crime e alterna i toni brillanti e leggeri della commedia con quelli più cupi del dramma investigativo.

Nel cast della prima stagione di “In the Dark” troviamo Perry Mattfeld (Shameless, Stitchers) nel ruolo della protagonista, Rich Sommer (Summer of ’84, Elementary) nei panni dell’investigatore sensibile alla disabilità di Perry e che segue il suo caso, Keston John (Bosch, The Good Place), Kathleen York (The O.C., Jane the Virgin) e Brooke Markham (Friend Request – La morte ha il tuo profilo).