Su RaiPlay arriva “Shake”, la serie ispirata all’Otello di Shakespeare

Con “Mare Fuori” siamo stati abituati a vedere sul piccolo schermo storie di adolescenti e di giovanissimi ambientate in un istituto penitenziario minorile di Napoli. Ora cambiano i protagonisti e il contesto nella nuova serie che, dal 14 aprile, sbarca su RaiPlay. Si intitola “Shake” e racconta amori, gelosie, tradimenti, la voglia di indipendenza, la ricerca di se stessi , ispirata all’ “Otello” di William Shakespeare passato alla storia come “il Bardo”. La serie, prodotta da Lucky Red per Rai Fiction e diretta da Giulia Gandini, prende ispirazione dai protagonisti delle opere di Shakespeare - dal cui diminutivo è ricavato il titolo “Shake” catapultandoli in un liceo della capitale (è stato girato al Mamiani di Roma) ai tempi d’oggi. Non re, regine, castelli e guerre ma ragazzi di questa generazione alle prese con dinamiche legate all’identità che cambia e alla perdita dell’innocenza.

Cast

Greta Esposito, Giada Di Palma, Jason Prempeh, Giulia Fazzini e Alessandro Cannavà

La serie, composta da 8 episodi da 25 minuti, è interpretata da Jason Prempeh, Giulia Fazzini, Giada Di Palma, Alessandro Cannavà, Greta Esposito, Damiano Gavino, Alexia Cozzi, Elena Gandini, Giulio Turbolente, Andrea Verticchio, Rachele Luschi.

Damiano Gavino: Leonardo

Greta Esposito: Emilia

Jason Prempeh: Thomas

Giulia Fazzini: Beatrice

Giada Di Palma: Gaia

Alessandro Cannavà: Michele

Alexia Cozzi: Giulia

Elena Gandini: Delfina

Giulio Turbolente: Edoardo

Andrea Verticchio: Simone

Rachele Luschi: Lavinia

Trama

“Shake” segue le avventure di Otello che, in questo caso, è Thomas, il leader di un gruppo di parkour, accompagnato dal simpatico Michele (Cassio) e l'arguta Gaia (Iago). La loro amicizia è solida finché non incontrano Beatrice (Desdemona), la ragazza più desiderata del liceo, di cui Thomas e Gaia si innamorano.

Tra Beatrice e Thomas nasce una profonda storia d'amore, che suscita l'invidia di Gaia. Quest’ultima metterà in pratica un piano per separarli, le insicurezze di Thomas scoppieranno in una gelosia cieca che distruggerà il sentimento per Beatrice e l’amicizia con Michele. L'equilibrio del gruppo si rompe ma il dolore e il disincanto lascerà il posto al desiderio di ciascuno di elaborare i propri errori e di maturare insieme. La storia è accompagnata dalla musica elettronica soft della compositrice Ginevra Nervi. Gli altri contributi musicali sono di Fred Again, Ditonellapiaga e Cmqmartina, giovane cantautrice che ha firmato “Il silenzio”, la canzone originale della serie.

