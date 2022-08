Su Top Crime la seconda stagione di “Prodigal Son”

Nei nuovi episodi vedremo Malcom alle prese con una vicenda terribile che coinvolge gli altri componenti della sua famiglia Simona De Gregorio







Un’avvincente serie thriller è in arrivo su Top Crime da giovedì 4 agosto. Si tratta della seconda stagione di "Prodigal Son", che vede protagonista Malcolm (Tom Payne), consulente del New York Police Department. Un detective brillante e dotato di grande fiuto con un passato difficile. Figlio di Martin Whitly (Michael Sheen), un serial killer noto come “il chirurgo”, è stato proprio lui a farlo arrestare quando era ragazzino. Ma dopo essersi rifiutato di andarlo a trovare in carcere per dieci anni, ora si trova in costante contatto con lui nella ricerca di un assassino seriale che replica le stesse modalità omicida di Martin.

Nei nuovi episodi vedremo Malcom alle prese con una vicenda terribile che coinvolge gli altri componenti della sua famiglia. Sul finale della prima stagione si è infatti scoperto che è stata sua sorella, l’ambiziosa giornalista televisiva Ainsley (Halston Sage) a uccidere il magnate farmaceutico Nicholas Endicott (Dermot Mulroney). Quindi il detective deve occuparsi di lei e al contempo proteggere la madre Jessica (Bellamy Young) che soffre di alcolismo in seguito ai crimini commessi dal marito. A complicare le cose c’è l’insistenza di Martin per approfondire il legame che lo unisce a Malcolm: questo significherà per entrambi affrontare altri segreti e colpi di scena.

Al cast si unisce l’attrice premio Oscar Catherine Zeta Jones che interpreta la dottoressa Vivian Capshaw, medico specializzando presso la clinica dove Martin sconta l’ergastolo, che dopo un’iniziale diffidenza verrà attratta dall’intelligenza dell’uomo subendo il suo fascino... pericoloso.