“Suburbia killer”, un intrigante giallo spagnolo. Da vedere su Netflix

Simona De Gregorio







Tra continui colpi di scena, un susseguirsi di flashback con salti temporali, storie parallele che si intrecciano, “Suburbia killer”, miniserie spagnola di Netflix in otto episodi, non permette allo spettatore di distrarsi un attimo. Protagonista è Mateo che, dopo aver trascorso diversi anni in carcere per avere ucciso involontariamente un uomo durante una rissa, si costruisce una nuova vita accanto alla moglie Olivia. Ma la loro felicità viene interrotta dalla scomparsa della donna.

Mateo si mette sulle sue tracce ma si trova coinvolto nel presunto suicidio di una suora, su cui sta indagando la tenace e inflessibile detective Ortiz. Costretto a fuggire, ritrova Olivia che gli confessa verità scottanti sul suo passato e in parte legate all’uccisione della suora. Braccati dalla polizia, i due cercheranno di scoprire chi manovra le fila del piano che mira a distruggere le loro esistenze. Ma quando tutto sembra chiaro, si aggiungono elementi sconcertanti, assicurando così al pubblico un clima di suspense che non si scioglie fino agli ultimi minuti del finale.