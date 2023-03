“Succession”: è giunta l’ora della resa dai conti per i figli di Logan Roy

Terminano su Now con la quarta stagione le acclamate diatribe di una famiglia di milionari "Succession" Redazione Sorrisi







Le prime tre stagioni di “Succession” hanno ricevuto il plauso della critica mondiale e fatto incetta di decine di premi, tra cui 13 Emmy (con 48 nomination), cinque Golden Globe (su nove candidature) e persino un Grammy per la colonna sonora.

Non c’è dubbio, quindi, che si tratti di una delle serie più acclamate e imperdibili degli ultimi anni. Ma anche le più belle avventure devono avere una fine: e infatti la quarta stagione, che è in arrivo il 3 aprile su Now (in contemporanea con Sky e a pochi giorni dalla messa in onda negli Stati Uniti), sarà proprio quella conclusiva.

Ma, per chi non avesse mai visto “Succession”, facciamo un passo indietro: la serie è incentrata sulle diatribe della ricchissima e influente famiglia Roy, guidata dal severo patriarca Logan (a capo di un gigantesco impero mediatico, tra giornali e reti televisive, chiamato Waystar RoyCo), con i quattro figli Kendall, Siobhan, Roman e Connor che ormai da 29 episodi si contendono senza esclusione di colpi (bassi) la futura eredità del padre.

Nella stagione che sta per iniziare, l’imminente vendita della Waystar RoyCo a Lukas Matsson (interpretato da Alexander Skarsgård) renderà ancora più accesa la guerra interna per mantenere un briciolo del potere e la rilevanza politica della famiglia Roy. E in questa “sfida finale” non possono mancare Tom, il marito di Siobhan, e l’onnipresente cugino Greg. Insomma, è arrivata l’ora della resa dei conti.