“Sugar”, ritmo incalzante, in una Los Angeles malinconica. Da vedere su Apple Tv+

Una miniserie noir in otto episodi con protagonista Colin Farrell Monica Agostini







“Sugar” è una miniserie noir in otto episodi, disponibile su Apple Tv+, che colpisce già dall'introduzione: un cartoon d’animazione dal tratto vintage in cui una macchina percorre le strade di Los Angeles, tra viali alberati e hotel a una stella, il tutto accompagnato da un sottofondo jazz. La storia narrata è quella di John Sugar (Colin Farrell), un investigatore privato che viene assoldato dal produttore cinematografico Jonathan Siegel per cercare l’amata nipote Olivia, sparita improvvisamente. Si dà la colpa al passato da tossicodipendente della ragazza, ma qualcosa non torna.

Che fine ha fatto? Sugar, che ha altri casi da seguire, si dedica solo a questo perché la giovane gli ricorda la sorella scomparsa. Attraverso continui flashback, si ricostruisce la complessità della famiglia Siegel, tra le più potenti di Hollywood, dove tutto sembra sfavillante ma solo all’apparenza. Ovviamente Sugar risolve il caso e pian piano che si procede con la storia si scopre un lato molto oscuro del suo carattere. Ritmo incalzante, in una Los Angeles malinconica.