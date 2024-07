“Sul più bello – La serie”, per diventare grande devi prima capire chi sei davvero

Su Prime Video la serie che fa da sequel alla trilogia con protagonista Ludovica Francesconi "Sul più bello - La serie" Credit: © Prime Video Giulia Ausani







Ma quanto è complicato diventare adulti? Lo sa bene Marta, protagonista di “Sul più bello - La serie”, disponibile su Prime Video dal 29 luglio, sequel della trilogia di film per ragazzi interpretati da Ludovica Francesconi.

«Ritroviamo Marta qualche anno dopo rispetto a quando l’avevamo lasciata, e tante cose sono cambiate» ci racconta Ludovica. Un esempio? Non sta più con Gabriele: «Sembrava essere l’amore della sua vita e invece si è rivelato un grande amico» dice.

Marta è cresciuta e non fa più la speaker di annunci al supermercato perché ha deciso di prendersi un anno sabbatico per capire chi è davvero. «Sta diventando adulta e adesso mette tutto in discussione» ci spiega Ludovica. «Per la prima volta affrontiamo anche la tematica della salute mentale, perché Marta fa terapia di gruppo». Tra cambi di look, gli amici di sempre e un nuovo amore (Nicola, interpretato da Giulio Cristini), la serie «ci ricorda l’importanza di confrontarci con gli altri e andare sempre oltre i pregiudizi».