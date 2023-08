Sul set di “La legge di Lidia Poët 2” con Matilda De Angelis

L'attrice ci ha accolto a Torino sul set dell'applaudita serie di Netflix sulla prima avvocata donna italiana Matilda De Angelis: «Sono fiera di aver acceso i riflettori su una figura che pochi conoscevano» Alessandro Alicandri







È una giornata caldissima a Torino, una di quelle in cui verrebbe voglia, per quanto sia inopportuno, di girare in infradito e costume. Eppure, nell’elegante centro storico dove arriviamo nel bel mezzo del pomeriggio, di persone in costume ce ne sono moltissime... ma no, non sono costumi da spiaggia.

È come fare un tuffo nel passato, alla fine dell’Ottocento, dove l’eleganza era fondamentale e nessun dettaglio era mai lasciato al caso. Non è un viaggio nel tempo, ma quasi: ci troviamo sul set di “La legge di Lidia Poët”, la serie italiana di Netflix prodotta da Groenlandia con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, che dopo il successo internazionale della prima stagione, nel 2024 continuerà a raccontare la vita (romanzata) della prima avvocata italiana, tra delitti misteriosi, amori e una società che osteggia in ogni modo le donne.

Dopo una movimentata scena di protesta e un comizio ricco di comparse in Piazza Castello, ci spostiamo nel grande Palazzo dell’Università degli Studi, chiamata Regia Università fin dal Settecento. Dopo aver intravisto la protagonista Matilda De Angelis al trucco con un sontuoso abito di scena e un piccolo ventilatore portatile in mano, è venuto spontaneo chiederle come faccia a recitare sotto 40 gradi con un abito così, tanto bello quanto pesante. «La prima stagione l’abbiamo girata in inverno» risponde sorridendo «È la prima volta nella vita che recito d’estate, non è molto facile, non possiamo usare l’aria condizionata o i ventilatori durante le riprese perché disturbano la registrazione delle voci, e nel frattempo dobbiamo fingere che non faccia caldo. In compenso, il clima meraviglioso che si respira qui e la scena di oggi, nella quale verrà creata una pioggia torrenziale con degli effetti speciali, renderanno tutto più facile».

Il produttore e regista Matteo Rovere (a sinistra) dirige Matilda ed Eduardo Scarpetta (è Jacopo Barberis)

Torino vi ha accolti benissimo.

«Sì, mi sono stupita perché spesso gli abitanti delle città odiano i set! Qua invece arrivano centinaia di curiosi che ci mandano i baci dalle transenne con gli occhi a cuore. Penso che conoscano la serie, c’è una disponibilità incredibile anche da parte delle figurazioni (intende le “comparse”, ndr)».

Cosa è piaciuto tanto al pubblico della sua Lidia?

«Credo il suo aspetto umano, al quale teniamo moltissimo. Non vogliamo che sembri solo un piccolo genio femminista rompiscatole... cosa che sicuramente nella serie un po’ è (ride). Ma Lidia ha saputo mostrare anche le sue fragilità e le debolezze. Poi è buffa, scoordinata e davvero imprevedibile».

Cosa succederà in questa seconda stagione?

«Si può dire che dopo il suo ricorso bocciato in Cassazione per diventare avvocata, questa volta si sposterà l’attenzione sul suo impegno per ottenere il voto alle donne. Succederanno tante cose nei sei nuovi episodi, ma siamo appena all’inizio delle riprese».

Matilda con il costumista Stefano Ciammitti: «Nei nuovi episodi Lidia vestirà in modo ancora più originale»

Quanto lavorate sul set?

«Da lunedì al sabato. Siamo qui a Torino da un mese e gireremo fino a inizio ottobre. In realtà la domenica, al posto di riposare, leggo i copioni più che posso. Ho una decina di pagine da recitare ogni giorno perché io sono in quasi tutte le scene e spesso i dialoghi sono pieni di complicati termini di avvocatura. Facciamo un lungo lavoro con Matteo Rovere (produttore della serie e uno dei registi, ndr) per bilanciare i tanti gusti della narrazione e il linguaggio di Lidia, moderno ma calato nella sua epoca».

Un’epoca che a volte non sembra molto diversa dalla nostra.

«Sì, soprattutto nei temi legati alle donne. Quello che facciamo è intrattenimento ma forse è anche altro: con gentilezza, una punta di ironia e al di fuori della retorica e dei falsi moralismi, vogliamo raccontare una femminista che si è fatta paladina delle ultime e delle invisibili. Quando ripenso a tutti i momenti in cui ho interpretato Lidia rigettata dalla corte di Cassazione, o quando da molti uomini viene sminuita e denigrata, mi vengono i brividi. E sa perché? Perché ogni donna, oggi, può ricondurlo a ciò che accade nel suo quotidiano. Le cose sono un po’ cambiate da allora, è vero, ma non abbastanza».

C’è grande attenzione ai dettagli storici. E tra i ciak, Matilda dà spesso spunti

Farà un po’ di vacanze?

«Le farò, le farò! Ci saranno due settimane di pausa. Andrò in Puglia dalla mia famiglia e poi in Sardegna. Quando non lavoro amo stare a casa. Mi sveglio la mattina, giro con il mio cane Mirò, torno, gioco ai videogame, faccio yoga e dormo. Sono una grande fan dei pisolini».

Insomma, l’opposto dell’inesauribile Lidia.

«Del tutto. Pensi che non amo nemmeno la cronaca nera, mi immedesimo troppo e mi spaventa. Il mio è un lavoro frenetico, molto sociale, faccio mille esperienze per fortuna sempre molto divertenti. Appena posso, preferisco stare sul divano a guardare le mie piante, dedicandomi al dolce far niente. Anche fare niente è fare qualcosa, no?».