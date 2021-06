“Summertime 2”: trama, cast e personaggi

Giovedì 3 giugno su Netflix approdano i nuovi episodi della serie italiana con Ludovico Tersigni Il cast di "Summertime" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Torna l’estate con "Summertime 2", la nuova stagione della serie italiana Netflix. Gli otto nuovi episodi sono disponibili sulla piattaforma streaming da giovedì 3 giugno 2021.



Anche la seconda stagione della serie, che è appena stata rinnovata per una terza, è ispirata da "Tre metri sopra il cielo" di Federico Moccia ed è diretta da Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e da Marta Savina.



Tornano le avventure estive del gruppo di protagonisti, con Ludovico Tersigni – recentemente confermato come nuovo conduttore di X Factor – che riprende il ruolo del pilota di moto Ale, Coco Rebecca Edogamhe torna a interpretare Summer, Amanda Campana, Andrea Lattanzi e Giovanni Maini. Nel cast, tuttavia, ci sono anche delle new entry che contribuiscono non poco allo sviluppo delle nuove storie di "Summertime 2".

Dove eravamo rimasti: il riassunto del cast

La trama della seconda stagione

Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di "Summertime". L'estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l'esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l'estasi di un sentimento che dall'essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un'emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.

