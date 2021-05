“Summertime 2”: trama, cast e trailer

I nuovi episodi della serie ispirata a "Tre metri sopra il cielo" saranno disponibili dal 3 giugno

Si puo' vedere su

Il 3 giugno su Netflix arriva la seconda stagione di "Summertime", produzione originale italiana lontanamente ispirata a "Tre metri sopra il cielo" di Federico Moccia.

La trama

Un anno dopo gli eventi della prima stagione, le cose sono molto cambiate per Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni) e tutti gli altri. Summer ha appena dato la maturità e ora sogna l'università a Parigi, Ale si è trasferito a Barcellona per tornare a correre in moto e ha una relazione con una pilota spagnola, Lola (Amparo Pinero Guirao). Ma questa nuova estate risveglierà vecchie passioni e porterà tutti a confrontarsi con la propria identità e il passaggio all'età adulta.

Il cast

Nel cast ritroviamo Andrea Lattanzi, Amanda Campana, Giovanni Maini, Alicia Ann Edogamhe e Romina Colbasso. Si aggiungono anche Lucrezia Guidone e Giovanni Anzaldo. Nei ruoli degli adulti il pubblico ritroverà Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale, mentre Miguel (Jorge Bosch) sarà il nuovo allenatore del ragazzo, e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, avrà al suo fianco la fidanzata Wanda (Marina Massironi).