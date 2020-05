“Summertime”, annunciata la seconda stagione

Netflix ha confermato i nuovi episodi che vedranno tornare tutti i protagonisti per vivere una nuova estate in Romagna

26 Maggio 2020 | 12:20 di Redazione Sorrisi

Dopo poche settimane dall'esordio in streaming e grazie al suo successo, "Summertime" si è meritata una seconda stagione. Netflix ha infatti confermato i nuovi episodi che vedranno tornare tutti i protagonisti per vivere una nuova estate in Romagna.

Confermato quindi il cast principale che ha conquistato il cuore del pubblico nella prima stagione: Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe). Al loro fianco, nei ruoli adulti, anche Isabella (Thony), mamma di Summer e Blue, e Maurizio (Mario Sgueglia), papà di Ale.

Novità dietro la macchina da presa: la regia sarà affidata a Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e a Marta Savina. Tutte le puntate saranno firmate da Enrico Audenino e Francesco Lagi che saranno affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature.

La seconda stagione di "Summertime" riporterà il pubblico tra le atmosfere estive della costa adriatica, grazie anche al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission.