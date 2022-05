“Summertime”: è arrivata l’ora di diventare adulti

Si conclude per sempre con la terza stagione la più fresca ed estiva delle serie di Netflix "Summertime" Credit: © Netflix Giulia Ausani







State già pensando alle vacanze anche se siamo ancora lontani dall’inizio dell’estate? Allora potete ingannare l’attesa con la terza e ultima stagione di “Summertime”, su Netflix dal 4 maggio. Ancora una volta Summer, Ale, Dario e Sofia vivranno un’estate sulla riviera romagnola all’insegna della crescita personale. E adesso che gli anni del liceo sono finiti e devono affrontare problemi più adulti, la posta in gioco è più alta.

«L’estate è sempre quel periodo di transizione in cui ti vuoi divertire ma pensi anche a cosa farai dopo» ci spiega Coco Rebecca Edogamhe, che interpreta Summer. «È la stagione più matura della serie, quella in cui i personaggi affrontano i problemi con una nuova consapevolezza che prima non avevano: finito il liceo entri nel mondo reale e devi vedertela con le difficoltà della vita quotidiana». Tra gli ostacoli della vita adulta c’è l’allontanamento degli amici di sempre: Sofia (Amanda Campana) adesso studia a Milano, non vede Summer da mesi e tornare a casa per l’estate crea qualche imbarazzo. «Capita che le amicizie di una vita attraversino periodi di crisi» ci dice Rebecca. «Perché a scuola ci si vede tutti i giorni e dopo il diploma le strade si separano. Anche questo fa parte del diventare grandi».

E poi, ovviamente, c’è l’amore. Il legame con Ale (Ludovico Tersigni) resta forte anche se si sono lasciati, ma nelle nuove puntate l’arrivo di uno sconosciuto movimenterà la situazione: il cantante nomade Luca, interpretato da Cristiano Caccamo. «Hanno un flirt, ma c’è anche la voglia di creare un legame profondo e genuino» racconta Rebecca. «Tra loro nasce una relazione particolare» continua Cristiano. «A unirli è una passione in comune». Proprio Luca, infatti, aiuterà Summer a scoprire il canto. «Nella realtà non canto e non so suonare» ammette Cristiano. «Ma mi attirano le sfide: ho imparato a suonare la chitarra da solo grazie a YouTube, e per il canto ci ha aiutato un’insegnante».

«Ero terrorizzata» aggiunge Rebecca. «La musica mi piace, ma al massimo canto sotto la doccia… Quindi quando mi hanno detto che avrei dovuto farlo nella serie, ho avuto un momento di panico. Se alla sua prima esibizione Summer vi sembra spaventata, è perché lo ero veramente!».