“Summertime”: la nuova serie italiana Netflix

29 Aprile 2020 | 11:00 di Valentina Barzaghi

Sono otto gli episodi di “Summertime”, la nuova produzione originale italiana Netflix, disponibile dal 29 aprile sulla piattaforma. Il titolo gioca sia con l’idea d’estate, stagione in cui si svolge la serie ambientata sulla costa adriatica, sia con il nome della sua protagonista, Summer.



Prodotta da Cattleya, è un teen drama liberamente ispirato alla storia raccontata da Federico Moccia nel suo “Tre metri sopra il cielo”, ma non ha nulla a che vedere con la trasposizione cinematografica che ha segnato la brillante carriera di Riccardo Scamarcio.

“Summertime” racconta la storia d’amore tra Ale (Ludovico Tersigni) e Summer (Coco Rebecca Edogamhe), due giovani molto diversi tra loro che s’incontrano, imparano a conoscersi e s’innamorano sotto il sole della riviera romagnola, dove vivono. Amicizia, problemi legati alle rispettive famiglie e progetti per il futuro, sono gli elementi che fanno da contorno alla loro avventura romantica.



Trama di “Summertime” Ale (Ludovico Tersigni) e Summer (Coco Rebecca Edogamhe) si conoscono a una festa in piscina: è colpo di fulmine. Ale è un campione di moto che, in seguito a un incidente, non vuole più tornare a correre nonostante le insistenze del padre-coach. Summer è un’anticonformista che sogna di scappare lontano, ma continua a rimanere sapendo di essere il collante della sua famiglia. Due ragazzi d’estrazioni molto differenti che s’incontrano d’estate, dopo la chiusura delle scuole, e s’innamorano. Intorno a loro ruotano le famiglie, gli amici e gli ex-fidanzati, in un classico intreccio di gelosie e amori che ha come sfondo la colorata e incandescente estate sulle spiagge dell’Adriatico.

Il cast Il cast principale include nuovi talenti come la giovane Coco Rebecca Edogamhe nel ruolo di Summer, Amanda Campana in quelli dell’amica Sofia, Giovanni Maini in quelli di Edo e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue. Accanto a loro ci sono Ludovico Tersigni di "SKAM Italia" a interpretare Ale e Andrea Lattanzi (“Sulla mia pelle”) nel ruolo di Dario.



Il cast tecnico vede invece schierati Lorenzo Sportiello (“Index Zero”) e Francesco Lagi (“Missione di pace”) alla regia. La sceneggiatura è di Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli e Anita Rivaroli.

Perché vedere “Summertime” La quarta produzione italiana Netflix - dopo “Suburra - La serie”, “Baby” e “Luna nera” - è dedicata ai ragazzi. Il linguaggio, i ritmi narrativi sospesi nell’estate, nei rapporti e nei sentimenti che questa porta con sé, appartengono ai più giovani, che non avranno difficoltà a immedesimarsi nelle storie di Ale, Summer e dei loro amici. C’è la spiaggia, ci sono le feste e i lavori estivi. C’è l’amore che permea tutto, mentre la sessualità trova diverse chiavi di racconto. Ci sono i genitori, fonte di aiuto, ma anche di aspettative che spesso pesano durante l’età delle scelte. Ci sono le delusioni, sia personali sia sentimentali. “Summertime” racconta l’estate che ogni teen potrebbe - e probabilmente vorrebbe - vivere.

La colonna sonora di “Summertime” Dal pop all’indie, come un moderno cinecocomero, anche “Summertime” non rinuncia a una colonna sonora perfetta per il suo pubblico e il periodo raccontato. Ci sono: “Missili” di Frah Quintale e Giorgio Poi, “Estate dimmerda” di Salmo, “San Siro” di Franco126, “Thoiry” di Achille Lauro, “Leoni” di Francesca Michielin, “Stanza singola” di Franco126 con Tommaso Paradiso, ma anche classiconi come “Il mondo” di Jimmy Fontana e “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli. Un mix ben calibrato per raccontare in musica le atmosfere e le sensazione che l’estate porta con sé.

