“Summertime”: trama, cast e trailer della serie Netflix

10 Marzo 2020 | 13:41 di Giulia Ausani

È uscito il primo teaser trailer di "Summertime", nuova serie italiana di Netflix in arrivo il 29 aprile. Composta da otto episodi, è ambientata sulla riviera romagnola ed è ispirata al romanzo di Federico Moccia "Tre metri sopra il cielo".





La trama

La serie racconta la storia d'amore tra Summer (l'esordiente Coco Rebecca Edogamhe) e Ale (Ludovico Tersigni, noto per il ruolo di Giovanni in "Skam Italia"). Lei è una ragazza indipendente e responsabile che sogna di lasciare la riviera; lui è un ribelle ex campione di moto deciso a darsi una regolata e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Una normale estate si trasformerà in un viaggio alla scoperta l'uno dell'altra e di se stessi.

Il cast

Nel cast anche Andrea Lattanzi nei panni di Dario, Amanda Campana in quelli di Sofia, Giovanni Maini nel ruolo di Edo e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue.

Il teaser trailer