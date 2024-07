“Sunny”, anche i robot hanno un’anima

Si puo' vedere su

La vita di Suzie (Rashida Jones), americana trapiantata a Kyoto, viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un inspiegabile incidente aereo. Per riempire il grande vuoto, le viene donato Sunny, un robot domestico di ultima generazione. Dopo aver messo faticosamente da parte remore e titubanze, tra loro nasce una sorprendente amicizia. Ma non finisce qui: i due, insieme, scoprono che cos’è successo davvero alla famiglia di Suzie...

Le prime due puntate della serie “Sunny” sbarcano su Apple Tv+ il 10 luglio. Dopo il debutto, i nuovi episodi saranno disponibili ogni mercoledì.