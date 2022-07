“Superman & Lois”, la vita casalinga del supereroe

Arriva su Italia 1 il telefilm che racconta la vita casalinga dell’eroe, tra moglie e figli adolescenti Paolo Fiorelli







Cosa si può ancora raccontare di Superman, il primo (è nato nel 1933) e il più amato dei supereroi, protagonista di innumerevoli titoli tra fumetti, film e serie tv? Beh, magari la sua vita familiare... È quello che, da sabato 16 luglio su Italia 1, fa “Superman & Lois”, il telefilm che racconta le gesta non solo dell’eroe, ma anche di sua moglie Lois Lane e dei loro figli.

Del resto Lois Lane (che qui ha il volto dell’attrice Elizabeth Tulloch) è un personaggio centrale della saga, tanto da apparire fin dalla prima storia a fumetti. Abile giornalista del “Daily Mail”, sospetta a lungo che il suo collega Clark Kent sia in realtà Superman, ma non viene mai creduta. Il sospetto diventerà certezza solo quando lui... la sposerà!

Il telefilm però è ambientato più in là nel tempo, quando lei e Clark Kent (Tyler Hoechlin) sono da anni moglie e marito, e hanno già due figli adolescenti: Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alex Garfin). Sono gemelli, ma molti diversi tra loro. Jonathan è gentile e atletico; Jordan è più timido e problematico. Quest’ultimo dovrà imparare a utilizzare i superpoteri che vedrà affiorare in sé nel corso della serie. E non sarà sempre facile. Per esempio: sapevate che le prime manifestazioni del super udito possono causare tremendi mal di testa? Non aspettatevi però i toni leggeri di una sitcom familiare. Basti dire che nel primo episodio Clark Kent perde la mamma adottiva e il lavoro in un solo giorno. Senza contare la battaglia contro i malvagi che vogliono distruggere la supercoppia... Curiosità: Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch erano già apparsi brevemente in “Supergirl”, altra serie vista su Italia 1. Lì però la protagonista è la cugina di Superman Kara Zor-El, interpretata dall’attrice Melissa Benoist.