“Supersex”, una vita trasgressiva

La storia di Rocco Siffredi diventa una serie di Netflix con Alessandro Borghi







Si puo' vedere su

L’incredibile ascesa di un semplice ragazzo della provincia abruzzese diventato una star del cinema porno nel giro di pochi anni. La storia di Rocco Tano, conosciuto col nome d’arte di Rocco Siffredi (Alessandro Borghi), viene ora narrata nella serie di Netflix “Supersex”, liberamente ispirata al suo percorso. L'appuntamento è in streaming a partire dal 6 marzo.

La sua famiglia, le origini, il rapporto con l’amore diventano un racconto che parte dall’infanzia a Ortona (CH) ed esplora il legame stretto con Tommaso (Adriano Giannini), il più grande e coraggioso dei suoi fratelli, e il rapporto con l’amore attraverso la figura di Lucia (Jasmine Trinca), che rappresenta la sintesi delle donne che Siffredi ha amato.

Ma il bambino ama anche “Supersex”, un fumetto pornografico. E quando scopre di avere anche lui il superpotere di una sessualità prorompente, lo sfrutterà. «Non ho mai avuto problemi a rapportarmi con la nudità se è propedeutico alla narrazione» dice Borghi. «La mia prima educazione sessuale poi è stata attraverso il porno. Le difficoltà, semmai, sono state emotive: mi chiedevo sempre se Rocco Siffredi si sarebbe riconosciuto in quella scena, non volevo farne solo un’imitazione». E aggiunge Jasmine Trinca: «Lucia, la compagna di Tommaso, che a un certo momento la fa prostituire, mi ha permesso per la prima volta di dare voce a un pensiero profondo: quello di sfuggire al proprio destino, di fare un atto di enorme libertà».