“Superstore”, vi facciamo ridere ancora una volta

Su Infinity+ arriva la sesta e ultima stagione, ospite speciale: America Ferrera "Superstore"







Su Infinity+ arriva la sesta e ultima stagione (le prime cinque sono disponibili su Prime Video) di “Superstore”, la brillante sitcom che in questi anni ha raccontato le avventure di un gruppo di commessi di un supermercato di Saint Louis.

La principale novità riguarda la presenza, solo in veste di guest star, della storica protagonista America Ferrera, che interpreta Amy. Nei 15 episodi di questo capitolo conclusivo non mancheranno i riferimenti alle nuove abitudini a cui siamo stati costretti causa Covid: a partire dalle mascherine che, come vediamo, tutti i protagonisti indosseranno.