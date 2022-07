“Surface”: qualcuno mi spiega perché volevo farla finita?

Su Apple Tv+ una fascinosa e drammatica miniserie psicologica "Surface" Credit: © Apple Tv+ Francesco Chignola







Sophie non ricorda quasi più niente. La causa di questa amnesia è un trauma cranico dovuto a un tentativo di suicidio. Sophie inizia così, come una detective della sua stessa psiche, un viaggio nel suo passato dimenticato, per capire le motivazioni che l’hanno spinta a questo gesto. Ecco la premessa di “Surface” (cioè “superficie”), miniserie ideata e prodotta da Veronica West (già al timone di “High fidelity”) che prende il via il 29 luglio su Apple Tv+.

Vedremo subito tre episodi, gli altri cinque arriveranno a cadenza settimanale.A interpretare Sophie (ritagliandosi anche il ruolo di co-produttrice) c’è la strepitosa Gugu Mbatha-Raw, attrice britannica che si era fatta notare nel film “La ragazza del dipinto”, in “San Junipero” (acclamato episodio della serie “Black mirror”) e più di recente in “The morning show” e “Loki”. Per lei questo è il ruolo della consacrazione.