“Surviving Summer”, la seconda stagione: surf e amore in Australia

Siete pronti a (ri)vivere le avventure di “Surviving Summer- Un’estate travolgente”? Dal 15 settembre è disponibile su Netflix la seconda stagione della serie che vi farà sentire il profumo dell’estate anche se è appena finita. Sono otto gli episodi del teen drama, con una co-produzione tra Germania e Australia, capitanata da Joanna Werner e Stuart Menzies.

Summer Torres (sì, si chiama proprio Summer!) è la protagonista della serie che vi porterà sulla costa di Shoreheaven, vicino Victoria, in Australia. Summer (Sky Katz) è un’adolescente ribelle di New York, che viene espulsa da scuola ed esiliata d’estate in Australia. Se all’inizio della prima stagione ha abbandonato controvoglia la sua New York e i comfort di una vita agiata per tornare nel posto sul mare in cui è nata, nella seconda stagione le cose sono cambiate. Summer lì ha trovato non solo i suoi migliori amici, anche la storia d'amore con Ari Gibson (Kai Lewins). E, ovviamente, ha scoperto una passione sfrenata per il surf, sport che unisce e mette d’accordo tutti i protagonisti della serie. Adesso, però, un anno dopo, Summer è pronta a sfidare anche le onde più alte, perchè non ha mai smesso di fare surf nemmeno nella temibile Rockaway Beach di New York. Il suo sogno ora è di tornare a Shorehaven per diventare una surfista professionista come gli amici australiani. La madre di Summer, Margot, acconsente al viaggio in Australia dell'imprevedibile figlia, ma questa volta l'accompagna per poterla tenere sott'occhio. Poppy (Lillianna Bowrey), Bodhi (Savannah La Rain) e Marlon (João Marinho) sono felici che Summer sia tornata, ma per Ari è più complicato. Perchè nel frattempo si è innamorato di un’altra ragazza. Nessuno crede a Summer quando annuncia che vuole qualificarsi per i campionati statali e competere a livello nazionale. Rimangono tutti scioccati quando si presenta alle finali della selezione e fa faville. Non è solo brava... è un'avversaria da tenere d'occhio. Purtroppo, però, una volta ammessa in squadra per il rotto della cuffia, trova un'acerrima nemica in Wren (Annabel Wolfe), capitana della squadra e nuova ragazza di Ari. Ma chi ha già visto la prima serie sa che per abbattere Summer ci vuole molto, molto di più!

Dove è stata girata la serie?

Per dare al teen drama un’atmosfera autentica Netflix ha voluto che le riprese si svolgessero sulla costa australiana. Quali sono i posti che hanno dato vita alla città costiera di Shorehaven (che non esiste nella realtà)? “Surviving Summer” è stato girato in Australia, in particolare a Melbourne e zone limitrofe nel territorio di Victoria e in diverse location lungo la Great Ocean Road nello stato di Victoria nell’Australia sudorientale. Le riprese si sono svolte dentro e intorno alla città di Melbourne, in diverse città più piccole lungo la Great Ocean Road, tra le città di Torquay e Allansford fino alla costa sud-orientale dell’Australia. Sono i luoghi più popolari tra i turisti appassionati di surf e includono il Great Otway National Park, le città di Port Campbell e Princetown. Tra le due città ci sono le meravigliose formazioni rocciose calcaree dei Dodici Apostoli.