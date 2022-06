“Surviving Summer”, un’estate tra amici, amori e tavole da surf

Gli ingredienti sono quelli giusti: adolescenti in crisi, un nuovo posto in cui vivere, il mare e un’estate in cui cambiare Redazione Sorrisi







La bella stagione è ufficialmente arrivata, almeno su Netflix. Sulla piattaforma streaming, infatti, la serie australiana "Surviving Summer – Un'estate travolgente" è stata rilasciata senza annunci di sorta, ma ha subito conquistato il pubblico, tanto da guadagnare un posto nella classifica delle serie tv più viste. Gli ingredienti, del resto, sono quelli giusti: adolescenti in crisi, un nuovo posto in cui vivere, il mare, le tavole da surf e un’estate in cui cambiare. Ambientata in Australia, dove è stata girata, la serie è piaciuta tanto che già i fan chiedono il rinnovo per una seconda stagione, per cui verosimilmente ci saranno notizie tra qualche mese.

La trama

Il titolo della serie gioca anche con il nome della protagonista, Summer Torres. Summer ha 16 anni ed è una ragazza ribelle di Brooklyn. A seguito delle continue espulsioni (da ben due scuole superiori) la madre (fotografa ed ex-surfista) decide di farle cambiare aria. Summer viene così spedita da New York in Australia, presso dei suoi vecchi amici che vivono nella piccola cittadina di Shorehaven, vicino Victoria (la località in realtà non esiste, ma è idealmente posizionata sulla Great Ocean Road, nel sud-est australiano, nei dintorni di Melbourne). La ragazza è assolutamente contrariata all’idea di passare l’estate in mezzo alla natura, lontano dalla città e da tutto ciò che le piace e che la porta a mettersi nei guai. A Shorehaven, infatti, la vita è molto diversa, i giovani non hanno troppe distrazioni e si dedicano al surf. Naturalmente Summer, nel corso dell’estate, cambierà decisamente idea rispetto all’Australia e a tutto quello che è correlato al suo viaggio che inizialmente vive come una punizione.

Il trailer

Il cast

Sky Katz, nota come Tess O'Malley nella serie televisiva "A casa di Raven", interpreta la protagonista Summer Torres. Nel cast ci sono Kai Lewins nel ruolo di Ari Gibson; Lilliana Bowery è Poppy Tetanui; João Gabriel Marinho è Marlon Sousa; Savannah La Rain è Bodhi Johnson; Chris Alessio è Manu; Dustin Clare e Adrienne Pickering sono i genitori di Summer e Mitchell Hardaker è Griff Temple.