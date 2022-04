“Taboo”, atmosfere esoteriche e complotti. Da vedere su Netflix

Serie ideata, prodotta e interpretata da Tom Hardy, con la collaborazione in scrittura di Steven Knight e sull’aiuto di Ridley Scott Alberto Rivaroli







Si puo' vedere su

Si chiama James Keziah Delaney e di lui non si sa molto: ha passato parecchi anni in Africa, avvolto nel mistero, e adesso (siamo nel 1814) è tornato a Londra per assistere al funerale del padre ed ereditarne i beni. Un’apparizione destinata a fare molto rumore... Inizia così “Taboo”, la serie ideata, prodotta e interpretata da Tom Hardy, che ha potuto contare sulla collaborazione in scrittura di Steven Knight (la mente di “Peaky Blinders”) e sull’aiuto di Ridley Scott, qui coproduttore.

Proposta da Sky nel 2017, anno di uscita, oggi “Taboo” è su Netflix, pronta ad appassionare i fan di Hardy. Non solo per il suo personaggio, cucito su misura per esaltare la fisicità e il carisma dell’attore, ma per una trama che mescola atmosfere esoteriche a complotti politici e commerciali: Delaney possiede infatti un lembo di terra di straordinaria importanza strategica, che fa gola alla potentissima Compagnia delle Indie. Per quanto scaltro e deciso, farà molta fatica a difendere i propri diritti... Una serie girata benissimo e recitata meglio, da non perdere.