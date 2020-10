Tante novità nei nuovi episodi di “Miracle Workers”

Una seconda stagione, al via giovedì 8 su Italia 1, ricchissima di novità, come preannuncia il sottotitolo: Dark Ages (anni bui in inglese)

08 Ottobre 2020 | 9:34 di Simona De Gregorio

Finalmente arrivano i nuovi episodi della serie "Miracle Workers". Una seconda stagione, al via giovedì 8 su Italia 1, ricchissima di novità, come preannuncia il sottotitolo: Dark Ages (anni bui in inglese). E infatti aspettatevi un’ambientazione completamente reinventata.

A fare da cornice alla storia non è più il Paradiso, ma verremo catapultati nel Medioevo, dove si intrecciano vicissitudini che riguardano amicizie, famiglia e sopravvivenza. Le vicende si incentrano su alcuni abitanti di un villaggio, che fanno di tutto per mantenere un atteggiamento positivo ed ottimistico in un periodo storico in cui predominavano le ingiustizie. Di conseguenza anche i protagonisti avranno ruoli diversi.

Ma le due star della serie sono confermate. Daniel Radcliffe, che nella prima stagione era un angelo, assumerà le vesti del principe Chauncley, un giovane coraggioso, deciso a servire il suo regno. Accanto a lui ritroviamo l’ex Dio Steve Buscemi ora nel ruolo di Edward Murphy Shitshoveler, al quale Chauncley si rivolge per conoscere meglio gli abitanti del villaggio e conquistare la loro fiducia. Mentre l’attrice Geraldine Viswanathan lascerà il ruolo di Eliza per assumere quello di Alexandra, la figlia di Edward, e Karan Soni sarà il consigliere reale Lord Vexler.

Nonostante la narrazione segua un filone comico (nella prima puntata vedremo Chauncley al ritrovamento di una delle sue amate anatre!, ndr), con leggerezza e ironia Miracle Workers lancia un messaggio positivo su come, con tenacia e determinazione, si può intraprendere la strada verso un mondo nuovo e migliore.