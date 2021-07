“Ted Lasso 2”: trama, cast e trailer della serie con Jason Sudeikis

Fresca di numerose nomination agli Emmy, la seconda stagione arriva in streaming dal 23 luglio Ted Lasso 2 Valentina Barzaghi







“Ted Lasso” è stata la serie comica rivelazione dello scorso anno ed è attualmente candidata a 20 Emmy Awards tra cui quello per la Migliore serie comica e quello per il Miglior attore protagonista in una serie comica al protagonista Jason Sudeikis. Torna su Apple Tv+ a partire dal 23 luglio con un episodio alla settimana.

La trama

“Ted Lasso” è una commedia sportiva che ha come protagonista un coach di football del Kansas, chiamato ad allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra: l’AFC Richmond. L’obiettivo di Rebecca Welton (Hannah Waddingham), proprietaria della squadra che ha ricevuto in pegno dal marito dopo la separazione, è infatti quella di affossarla, compromettendo per sempre una delle cose a cui l’uomo che le ha distrutto la vita tiene di più. Ma con il suo inscalfibile ottimismo e la sua capacità di fare team, Lasso le dimostra non solo di aver fatto male i conti su di lui, ma anche che la rivalsa ha risvolti più piacevoli della vendetta.

Il cast

Nella seconda stagione della serie ritroviamo sia il grandioso Jason Sudeikis nei panni di Ted Lasso, uno di quei personaggi televisivi a cui è impossibile non voler bene tanta è la carica positiva che riesce a infondere, sia tutti i co-protagonisti che l’hanno resa un simile successo. Hannah Waddingham è Rebecca Welton, che da donna delusa e vendicativa si riscopre manager capace e amica preziosa; Juno Temple è l’esplosiva Keeley Jones, che da fidanzata dell’ex divo Jamie Tartt (Phil Dunster), s’innamora del burbero (ormai ex) capitano Roy Kent (Brett Goldstein) e inizia a seguire la squadra come pr; Brendan Hunt veste i panni di Coach Beard, silenziosa spalla di Lasso, e Jeremy Swift quelli di Higgins, fidato aiutante di Rebecca. Infine, Nick Mohammed è Nathan, che da raccattapalle e tuttofare già nella prima stagione viene promosso nel team di allenatori.

Un prodotto televisivo divertente e positivo, che usa lo sport come teatro per raccontare l’umanità di chi lo popola, fatto di problemi condivisi come amore, rivalità, amicizia, comprensione, ascolto… È una serie di personaggi - non a caso ai prossimi Emmy ha ricevuto anche 4 nomination per il Migliore attore non protagonista in una serie comica e 2 per la Migliore attrice non protagonista in una serie comica - che regala risate indimenticabili alternate a profondi spunti di riflessione sul quotidiano.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

La seconda stagione (attenzione spoiler) continua da dove la prima ci aveva lasciato, ovvero dalla ripresa degli allenamenti della squadra dopo la deludente finale per accedere alla Premier League. Roy Kent nel frattempo ha dato l’addio al calcio e sta capendo come sopravvivere lontano dal campo. Le cose come al solito non si mettono benissimo sia per Lasso sia per il resto della squadra, ma a colpi di pasticcini e allegria tutto alla fine si spera volgerà al meglio.