“Ted Lasso 3”: quale futuro per il Richmond?

È attesissima la terza - e voci attendibili dicono ultima - stagione di “Ted Lasso”, la pluripremiata serie tv che torna su Apple Tv+ dal 15 marzo con 12 nuovi episodi. Nei panni di Ted Lasso, l’allenatore di calcio più sui generis e simpatico della tv, c’è Jason Sudeikis, che della serie è anche produttore esecutivo insieme a Bill Lawrence (“Scrubs”).

Dove eravamo rimasti

L’AFC Richmond, la squadra inglese che allena Ted, festeggia l’ultima vittoria di campionato. Subito dopo succedono due cose importanti: Ted svela a una sala gremita di giornalisti di soffrire di attacchi di panico e Nathan, detto o Nate (Nick Mohammed), l’ex tuttofare da spogliatoio trasformato in quarto coach, gli fa trovare il cartello motivazionale “believe” strappato.

Nate viene poi visto per l’ultima volta sugli spalti della West Ham, la squadra rivale del Richmond, insieme al marito di Rebecca (Hannah Waddingham), Rubert (Anthony Head), che ne è il proprietario. Motivo? Nate, che soffre di mancanza di autorità, accusa Ted di non aver mai riconosciuto quanto lui abbia fatto per la squadra e vuole vendicarsi.

Nel mentre Sam Obisanya (Toheeb Jimoh) ha deciso di rimanere al Richmond e ha iniziato una relazione con Rebecca. Roy Kent (Brett Goldstein) e Keeley Jones (Juno Temple) si sono lasciati, anche se non ufficialmente: troppo presa dall’agenzia di pr che ha fondato, Keeley non riesce a partecipare con Roy a una vacanza riconciliante. Inoltre, la proposta di Jamie Tartt (Phil Dunster) di tornare insieme sembra averla mandata un po' in confusione.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione

Sono tante le questioni aperte che si propongono di trovare uno scioglimento in questa terza stagione dove, a tutti gli effetti, troviamo la coppia Nate-Rupert più agguerrita e odiosa che mai. Lo scontro tra buoni-Richmond e cattivi-West Ham è senza esclusione di colpi e la serie riesce a mantenere vivo quel mix di ironia, tenerezza e rovesciamento degli stereotipi perlopiù legati al mondo dello sport che l’hanno fatta tanto apprezzare dal pubblico.

Se nella prima e seconda stagione sono stati Ted, Roy, Rebecca e Keeley a dominare la scena, in questa terza si fa largo il personaggio di Nate che è stato costruito sapientemente nelle prime due. Il montare del suo astio verso Ted, la squadra e tutti coloro che lui pensa non gli diano l’attenzione che si merita è stato architettato alla perfezione dagli sceneggiatori.

Il trailer

L’arco narrativo originale delle serie prevedeva tre stagioni e dunque, anche se non è stata ancora data notizia certa, probabilmente questa sarà l’ultima che vedremo dedicata al personaggio di Ted. Ogni storia è giusto che trovi i suoi tempi d’inizio e di conclusione, alla lunga la ameremo ancora di più. Sudeikis ha più volte espresso questo concetto parlando della serie, facendosi sfuggire che esiste anche la possibilità di fare dei cameo. L’ipotesi più probabile è dunque che “Ted Lasso” come la conosciamo concluda la storia principale, lasciando però aperte nuove strade per i suoi personaggi.