“Ted Lasso”, divertimento e intelligenza. Da non perdere su Apple Tv+

È una commedia divertentissima, mai banale (possibilmente da vedere in lingua originale) Matteo Valsecchi







Il calcio raccontato così non l’avete mai visto. E statene certi, anche se non siete appassionati di pallone vi basterà pochissimo per innamorarvi di “Ted Lasso”. La serie è tutta concentrata su di lui: un allenatore di football americano (a interpretare Ted è Jason Sudeikis) che viene sorprendentemente chiamato a prendere in mano le redini di una squadra di calcio inglese.

Lui non sa nulla del nostro calcio, nemmeno cosa sia il fuorigioco. Ma non importa, perché con sé porta qualcosa di più importante da insegnare: la forza dell’unione e il desiderio di giocare pensando prima ai valori morali che non alla vittoria. Certo, i risultati sul campo non saranno (almeno all’inizio) dei migliori, ma presto Lasso entrerà nel cuore dei tifosi, dei suoi giocatori e non solo. È una commedia divertentissima, mai banale (possibilmente da vedere in lingua originale) che mette anche a confronto abitudini e modi di essere degli inglesi e degli americani. È una perla di rara intelligenza, davvero imperdibile.