Teen: “Prisma”e altre 8 serie tv adolescenziali

Di primo acchito non si direbbe strettamente una serie sugli adolescenti. Questo dramma dai contorni thriller, quasi horror, creato da Ashley Lyle e Bart Nickerson, uscito nel 2021 e rinnovato per una seconda stagione, racconta di un gruppo di ragazze il cui aereo cade in una zona isolata dell'Ontario e deve riuscire a sopravvivere per quasi due anni contando solo sulle proprie forze. Ritroviamo le giovani anni dopo, adulte, in vite diversamente disastrate. Ma i rapporti che si infrangono e che si creano, il veleno e il desiderio che scorrono fra le giovani protagoniste trasforma la serie in uno studio psicologico su un'età fragile e contraddittoria.

Su Now