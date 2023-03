“Tenebre e ossa 2”: si torna nel Grishaverse

In streaming dal 16 marzo, la seconda stagione della serie tv tratta dai libri di Leigh Bardugo Alina (Jessie Mei Li) e Mal (Archie Renaux) in una scena di "Tenebre e Ossa 2", su Netflix dal 16 marzo Valentina Barzaghi







Fa il suo debutto su Netflix il 16 marzo il secondo capitolo di “Tenebre e ossa”, adattamento della saga bestseller firmata Leigh Bardugo. La storia è ambientata nel Grishaverse, un universo di fantasia ispirato, per atmosfere e ambientazioni, alla Russia degli Zar di inizio scorso secolo. Aspetto caratterizzante del Grishaverse è che molti dei suoi abitanti sono dotati di poteri particolari, da quello di guarire a quello di sistemare oggetti, fino a quello di “spaccare il cuore” o assumere le sembianze altrui.

Ideata da Eric Heisserer (“Arrival”), la serie ha inizio a Ravka, una cittadina divisa a metà da una faglia d’ombra. Durante una missione in questa terra desolata di tenebre e mostri, la cartografa Alina Starkov (Kessie Mei Li) scopre di essere una Grisha dai poteri quasi divini, chiamata l’Evoca luce. È proprio questo suo dono che pone su di lei le attenzioni di molti decisi ad annientare la faglia: è l’unica che, leggenda vuole, ci possa riuscire davvero e riportare normalità e pace in quei luoghi a lei tanto cari.

Ad aiutarla nell’addestramento dei suoi poteri entra in gioco il Generale Kirigan (Ben Barnes), carismatico e attraente capo dei Grisha, che però non si rivela esattamente l’aiuto che Alina si sarebbe aspettata, anzi. In un violentissimo scontro, alla fine della prima stagione, Alina pensa di averlo annientato e poter così riprendere la sua missione di eliminazione della faglia. Come vedremo, le sorprese non sono finite.

La trama

Fantasy, dramma e romance - Alina e Mal coroneranno il loro sogno d’amore o si frapporrà altro fra di loro? - si fondono ancora una volta sullo schermo in una trama ricca di intrigo, in cui non mancano combattimenti spettacolari. Prosegue anche la sovrapposizione di due diverse trame dei libri di Leigh Bardugo, ovvero quella della saga “Tenebre e ossa” e quella di “Sei di corvi”. Quest’ultimo, ambientato nel Grishaverse ma in un’epoca diversa, trova in tv una fusione perfetta con la trama principale. Kaz Brekker (Freddy Carter), Jasper Fahey (Kit Young) e Inej Ghafa (Amita Suman), aiutati da Nina Zenik (Danielle Galligan) e Wylan Hendriks (Jack Wolfe), si troveranno impegnati in una missione di vendetta per poi venir reclutati dall’esercito di Nikolai.

Dal libro alla serie tv

L’aspetto che più ha reso “Tenebre e ossa” una serie di successo è la trasposizione dei suoi personaggi dalla pagina allo schermo. Li ritroviamo pressoché tutti in questa seconda stagione, a cui si aggiungono elementi di tutto rilievo, pronti a lasciare nuovamente il segno, come il principe Nikolai Lantsov (Patrick Gibson) che, opposto a Kirigan in virtù e obiettivi, sarà un alleato prezioso per Alina.

Il trailer

Insomma, “Tenebre e ossa 2” non delude le aspettative, continuando lo stupefacente lavoro impostato nella prima stagione. Ci sono tutti gli ingredienti fatti per tenerci attaccati allo schermo: avventura, colpi di scena, effetti speciali, amori e personaggi a cui ormai ci siamo affezionati e di cui non vediamo l’ora di vedere gli sviluppi. Anche se non è stato ancora annunciato nulla, siamo certi che le avventure di Alina, Mal, amici e nemici, non finiranno con questi nuovi otto episodi.