“Tenebre e ossa”, benvenuti nel magico universo di Grishaverse

Su Netflix la serie basata sui libri di Leigh Bardugo "Tenebre e ossa" Credit: © Netflix Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Se cercate un’ambientazione fantasy con battaglie, magie e personaggi memorabili, allora per voi c’è “Tenebre e ossa”. Creata da Eric Heisserer, la serie è basata sui libri di Leigh Bardugo ambientati nel Grishaverse, mondo in cui oltre alle persone comuni esistono i Grisha, in grado di manipolare la materia. La serie arriva in streaming su Netflix dal 23 aprile.

Veniamo catapultati a Ravka, una terra ispirata alla Russia degli zar tagliata a metà dalla Faglia d’Ombra, una distesa di fitta oscurità popolata da creature mostruose. Mentre attraversa la Faglia durante una missione, la cartografa Alina (Jessie Mei Li) scopre di essere una Grisha con un potere unico: è in grado di evocare la luce del sole, cosa che la rende la chiave per distruggere la Faglia. Viene spedita nel palazzo dove i Grisha vengono addestrati e nel frattempo fa la conoscenza del misterioso generale Kirigan (Ben Barnes), in grado di evocare le ombre. Intanto nella città di Ketterdam (ispirata alla nostra Amsterdam) una banda di criminali capitanata da Kaz Brekker accetta l’incarico di rintracciare Alina...