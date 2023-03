“Tenebre e ossa” e altre 7 serie tv fantasy

Sequel in formato serie tv del classico fantasy di culto diretto da Ron Howard nel 1988, quasi 35 anni dopo ci riprecipita nel mondo dello stregone Willow (Warwick Davis), che in seguito alla vittoria su una perfida regina è costretto a rimettersi in viaggio assieme alla principessa segreta Elora (Ellie Bamber) e un gruppetto di improbabili eroi - tra cui due guerriere innamorate - per salvare il rampollo reale (Dempsey Bryk). Creata da Jonathan Kasdan ("Solo: A Star Wars Story") e Wendy Mericle, la prima stagione della serie è uscita a fine novembre 2022, mentre per la seconda si dovrà attendere ancora un po'.

Su Disney+