“Tenebre e ossa”: il trailer della seconda stagione

I nuovi episodi (e personaggi) del Grishaverse sono in arrivo in streaming a marzo su Netflix







Finalmente comincia il conto alla rovescia per la seconda stagione di "Tenebre e ossa", che sarà disponibile su Netflix dal 16 marzo. Sono passati quasi due anni dal debutto sulla piattaforma streaming della trasposizione televisiva dei romanzi fantasy di Leigh Bardugo e per aumentare la curiosità, Netflix ha lanciato il trailer con le anticipazioni dei nuovi episodi che ci riportano nel Grishaverse, tra nemici sempre più temibili e nuovi personaggi.

La trama della seconda stagione

Per cercare di contrastare il generale Kirigan e il suo nuovo esercito di ombre all'apparenza invincibile, Alina Starkov e Mal Oretsev radunano un gruppo di potenti alleati e intraprendono un viaggio attraverso il continente per trovare due creature mitiche che aumenteranno i poteri della ragazza. Alina è decisa a sconfiggere la Faglia d'Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile, oltre alle loro stesse vite. Quando intravvedono l'occasione di un colpo mortale, si rimettono di nuovo in rotta di collisione con la leggendaria Evocaluce.

Il trailer

Il cast e i nuovi personaggi

Nella seconda stagione tornano naturalmente i personaggi principali, cioè Alina Starkov (l’Evocaluce) insieme al fidato Mal Oretsev, intepretati da Jessie Mei Lei e Archie Renaux, mentre Ben Barnes continua a dare il volto al tenebroso generale Kirigan e il Corvo Jesper Fahey (Kit Young). Al cast della prima stagione si aggiungono diversi nuovi personaggi, a partire dal principe Nikolai Lantsov (Patrick Gibson), il figlio più giovane del re e della regina di Ravka, che naviga intorno al mondo con una sua flotta privata sotto l'alter ego Sturmhond; Wylan Hendriks (Jack Wolfe), un chimico particolarmente abile con gli esplosivi; le spezzacuori Tolya Yul-Bataar (Lewis Tan) e Tamar Kir-Bataar (Anna Leong Brophy); Jordie Rietveld (Tommy Rodger), il fratello di Kaz Brekker; Aditi Hilli (Rhoda Ofori-Attah), la madre di Jesper Fahey; Adrik Zhabin (Alistair Nwachukwu), il fratello minore di Nadia. Entrano nel cast anche Tumi Fani-Kayode e Seamus O'Hara per interpretare Miradi e Halsov, due personaggi che non esistono nei libri e che sono stati creati appositamente per la serie.